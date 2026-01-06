好市多漲價「4月前適用舊會員」 業者證實：明年續約才依新制

【緯來新聞網】美式賣場好市多（Costco）公告調漲會員年費，自2026年4月1日起，金星主卡與商業主卡年費統一調升至1500元，其中「商業副卡」由900元一口氣飆升到1500元，漲幅高達66％，引發軒然大波，甚至有不少民眾揚言剪卡。對此好市多強調，4月前舊會員續約或新辦會員是按原會員費收費，明年才會依新會費收費。

好市多昨（5日）宣布調漲會費，一名網友隨即在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發問，提到原本是和別人一起共享會員，但現在想辦聯名卡，因此好奇如果是在公布漲價前續約，是否繳的是還沒漲價的會員費？並認為若是這樣，應該要趕快去辦比較好。



消息曝光後，其他網友紛紛表示：「要我們換黑鑽卡的意思吧」、「漲價前續約都是舊價」、「好奇調漲之後所有卡別都一樣會費，那麼卡別的差異是什麼？」、「黑鑽卡竟然沒漲，這是在推廣辦黑鑽嗎」、「其實也才差150，很多商品比外面便宜不只這些」、「黑鑽不漲價，每年都買到回饋7、8000，對我沒影響」。



針對會費漲價，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉說明，4月前舊會員續約或新辦會員，仍依原會員費收費，明年續約時才會依新會費標準計算。調整會員費後，好市多將持續擴大商品優惠活動，包括黑色星期五、雙11等促銷檔期，並深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。

