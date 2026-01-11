好市多漲年費先別剪卡 5大隱藏福利「用2次就回本」

美式賣場好市多（Costco）台灣會員總數突破400萬人，日前卻宣布將在4月調漲年費為1500元。（圖／unsplash）





美式賣場好市多（Costco）台灣會員總數突破400萬人，日前卻宣布將在4月調漲年費為1500元，讓部分會員不滿，直喊要剪卡。不過有內行的會員指出，好市多有5大隱藏版服務提供給會員，其中「免費聽力檢測」非常划算，使用2次就能回本。

1500年費太盤？5大專屬優惠好用一直用

好市多漲價消息一出，引發全台會員熱議，臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」也有許多討論，有人直言實在是太盤，已經剪卡了，「感覺被好市多坑了一筆」「我看起來是像那缺150的嗎！我缺的是1500啊！」「現在就覺得好貴，去年已經烙跑」。

不過先別急著剪卡，台灣好市多有5大會員專屬優惠，包含免費聽力檢測、免費驗光檢查及眼鏡清洗保養、輪胎免費填充氮氣、保健食品免費諮詢、會員專屬油價，其中免費聽力檢測及填充氮氣，是會員們最有感的高CP值服務，「帶長輩去聽力檢測，2次就回本。」「記得開車去打氮氣一次賺至少200$」「每次去每次打（氮氣）。一年賺2400。聽力檢測一次省1000。」

台灣好市多：4月起調漲年費

台灣好市多公告，將在2026年4月1日起調整會員年費，金星主卡、商業主卡及商業副卡等3種，均調漲至1500元；好市多提醒，到期月份為2026年4月（含）之後的會員，無論何時申請續約，將以新會員年費計算；2026年4月到期之會員，如提前於3月申請續約，適用舊會員年費；已過期會員但於2026年4月（含）之後辦理續約者，以新會員年費計算。

