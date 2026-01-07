好市多漲年費！大票人改逛「這間賣場」：特價品數不清

台灣好市多5日宣布，4月1日起調漲會員年費，金星會員及商業會員一律漲至1500元，一名網友好奇，若住家附近同時有好市多與家樂福，哪家才是採買首選？引發網友熱議，其中支持家樂福的網友指出，好市多商品品質較優且提供無條件退貨，但較適合大量採買的族群；相對而言，家樂福免年費，商品份量較小，特價商品多，對小家庭更為方便。

原PO於PTT發文，詢問若住家附近同時有好市多與家樂福，究竟大家都去哪家？貼文立刻引發熱烈討論。

廣告 廣告

兩大賣場各有擁護者，網友指出，好市多商品份量大，需要開車或騎車搬運，加上年費門檻，較適合大家庭或大量採購需求的消費族群，對於小家庭而言，平時不會頻繁造訪，但好市多商品品質優良，且提供無條件退貨服務，仍具有一定吸引力，「好市多不一定便宜，但品質普遍較佳，而且能退貨」、「其實去好市多消費的大部分族群都是對品質比較有要求的」、「好市多買牛肉很划算」。

支持家樂福的網友說，家樂福最大優勢在於免繳年費，且提供多種特價商品；此外，家樂福賣場還結合其他商家，逛完家樂福後，還能順便逛其他商店，非常適合小家庭，「家樂福完勝，晚上一堆即期熟食品大特價」、「家樂福買東西很快」、「家樂福特價品滿多的，很好挖寶」。

更多中時新聞網報導

動力火車再攻蛋票房壓力山大

柯震東《功夫》超越專業 王淨筋骨軟Q

TPBL》找回贏球渴望 國王客場首勝到手