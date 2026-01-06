好市多漲年費！一票會員喊剪卡 網改逛「1賣場」：一堆大特價

生活中心／許智超報導

美式賣場好市多（Costco）販售大份量商品，是不少家庭喜愛的採購地點，不過官方日前宣布，自2026年4月1日起調整台灣會員年費，引發全台關注。對此，就有不少網友認為，相較於「門檻」較高的好市多，家樂福無須繳交年費，且商品份量較小，似乎更適合一般家庭購物，相關話題也掀起討論。

好市多宣布，自2026年4月1日起調整台灣會員年費，金星主卡與商業主卡年費將統一調升至1500元，不同會員卡別的漲幅介於150至600元不等。不過，若會員到期日為2026年4月，並提前於3月完成續約，仍可適用舊年費標準。

廣告 廣告

許多網友認為，家樂福較適合一般的小家庭採買。（圖／賣場提供）

對此，就有網友在PTT以「為什麼大家愛去好市多」為題發文詢問，好市多會員費大漲，但那些相似的日常用品在家樂福或全聯都能買到，「為什麼大家這麼愛去好市多？跟全聯和菜市場比，好市多CP值更高嗎？」

貼文曝光後，部分網友認為，好市多因商品份量較大，比較適合「大家庭」採買，一般小家庭反而可能會放到過期，不如到住家附近的超市購買少量即可，但也有人提到，若將一年採買的費用扣掉會員折抵，的確有比較划算。

事實上，過去就有網友好奇「若住家附近有好市多或家樂福，哪一個更實用？」結果當時有多數人都選擇家樂福，「家樂福通常生活機能比較好」、「Costco的份量不太適合一個人」、「Costco那份量大概要兩個小家庭分才有辦法」、「Costco久久開車去一次就好，不需要在家旁邊」、「當然是家樂福，半夜也可以逛欸」、「家樂福完勝，晚上一堆即期熟食品大特價」。

更多三立新聞網報導

2週前才見面！中國23歲女導演「柬埔寨墜樓亡」 國中同學驚：怎麼可能

金色三麥日本定價比台灣便宜！網轟「專坑自己人」 執行長親自回應了

寒假打工詐騙激增50% 「快速錄取、標榜高薪」常見手法曝光

騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了

