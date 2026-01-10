好市多漲會員年費！台韓價差破500 網諷：台灣盤子多

好市多本月5日宣布，將自4月1日起調漲會員年費，金星主卡、商業主卡、商業附卡皆調整至1500元。一名旅韓網紅透露，韓國會員費換算台幣大約 940元，兩邊價差超過500元。對此，網友紛紛留言「原來韓國COSTCO年費這麼便宜，好羨慕」、「台灣盤子多，意外嗎？」

針對台灣好市多漲價新制即將上路，網紅「不奇而遇 Steven & Sia」指出，台灣不管是Gold Star還是Business會員，一律1500元；而韓國會員費為43000韓元，換算台幣僅需940元，這還是去年已經調漲過一次後的價格，調漲前一般會員只要台幣839元、商業會員甚至僅需828元。

他接著表示，雖然只是幾百塊台幣的差距，但真的很難完全沒有感覺，那種感覺不是「付不起」，而是會忍不住想一句話，是不是台灣消費者已經太習慣默默承受？「算一算之後，我也很乾脆決定直接取消台灣會員，改辦韓國的，且韓國辦的會員，台灣一樣可以用，價格還便宜一大截」。

他補充，其實韓國好市多對外國遊客滿友善的，大家只要拿護照去就能辦，唯一需要注意的是，如果沒有韓國的「現代卡（Hyundai Card）」，那續費時會比較麻煩，需要在「會員到期前兩個月內」到櫃檯續卡，但就算不小心過期了也沒關係，只要到韓國好市多續卡，效期會從續卡當天重新算一年。

對此，網友紛紛留言，「我也是一直續約國外的Costco在台灣使用」、「我是辦日本的，可以線上續年費」、「台灣還是業績名列前茅的」、「台灣盤度一向都非常高」。

針對會員費漲價引發熱議，台灣好市多回應，好市多採全球一致會員制度，全球皆已調整會員費。台灣會員費為自2016年後近10年調整，屬非經常性調漲，目的是維持服務品質與國際標準一致。台灣已維持10年未調漲，為因應營運成本進行調整。

關於調整幅度，金星會員由1350元調整為1500元，相當於每月增加不到13元。調整會費也提供新的福利升級，自2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡。

