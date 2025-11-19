好市多漸失競爭力？他自爆3原因不去賣場 會員揭最大優勢

美式賣場好市多提供各種生鮮食材，滿足民眾日常需求。一位網友近日好市多續約通知，發現由於懶得開車排隊、消費習慣改變、份量太大，自己近年來漸漸失去到好市多採買的動力，同時也忍不住好奇，「有人有這樣的感覺嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多人認同他的想法，但也有不少人直言，好市多的生鮮還是一大優勢。

原PO在PTT發文表示，自己每次去好市多，不管來回都要排隊等車位，加上消費習慣改變、漸漸覺得沒什麼東西好買，有時某些東西還會因為份量太大放到發黴過期，或是放在冰箱放到不新鮮，讓原PO漸漸失去到好事多採買的動力，於是忍不住發文詢問，「有人有這樣的感覺嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「車位還要看規則很煩」、「對，份量縮水還變貴」、「比較適合喜歡窩在家的人或是大家庭」、「我通常是看有特價有需要的去買」、「一直到10年前，還可說挺潮跟有競爭力」、「我常常拚半小時出來，哈哈」、「已沒辦卡繳年費，網路上代購很方便」、「不喜歡囤貨、被強迫消費，就不去了」。

不過也有人反駁，「還是會去逛逛採買一下」、「生鮮的品質還是比較好，菜也比市場的好吃」、「離不開好市多，牛肉蝦子跟進口水果還是好市多最強」、「有自己下廚的，還是會去吧？很多生鮮都贏其他通路」、「鮮奶、石安蛋、咖啡豆、蝦仁、牛肉、進口雜糧吐司，還是得固定補貨」。

