好市多烤雞出包！稱「不含防腐劑」被打臉 美消費者怒提告

美國零售巨頭好市多（Costco）招牌商品「烤雞」，驚傳捲入法律糾紛，2名加州消費者上週提起集體訴訟，指控好市多長期將烤雞標示為「不含防腐劑」，實際上卻含有添加物，涉嫌誤導消費者，非法獲利「數千萬甚至上億美元」。

美國《紐約郵報》報導，根據訴狀指出，好市多在行銷中宣稱其烤雞不含防腐劑，但成分中實際含有「磷酸鈉」（sodium phosphate）與「卡拉膠」（carrageenan），與標示內容不符。

原告指控，好市多刻意迎合近年消費者對「乾淨標示」（clean label）與「無防腐劑食品」的偏好，將烤雞塑造成健康選項，誘使大量顧客購買本來可能會避免的產品。訴狀指出，好市多「系統性地欺騙消費者」，讓顧客在「不知情的情況下購買產品，並為此付出不該支付的金額。」

針對指控，好市多發言人表示，公司已經調整相關說法，「為確保烤雞標示與賣場、線上展示內容一致，我們已移除關於防腐劑的相關說明。」發言人強調，烤雞使用的添加物符合法規要求，「我們使用卡拉膠與磷酸鈉，是為了在烹調過程中維持水分、口感與產品一致性，這兩種成分均獲得食品安全主管機關核准。」

報導指出，好市多烤雞是全美最受歡迎的熟食之一，每年銷量超過1億隻，長期維持4.99美元（約156元台幣），多年不調漲，成為消費者眼中「超值指標商品」。

