好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

美食網站Delish撰稿人羅梅洛(Gabby Romero)表示，自己在假期間花了大把時間耗在廚房內，1月最不想做的，就是繼續待在瓦斯爐旁。這個時候，超市買的速成食品就派上用場了；從袋裝沙拉包到簡單的烤雞，讓羅梅洛可以輕鬆地搞定一頓飯；而羅梅洛名單上的最新選項，就是好市多(Costco)熟食部最新推出的產品。

這間超市的最新上架，已經幫你烹煮、調味好的「Flame Seared Chargrilled Chipotle Chicken」，買回去馬上能吃；每包內都含有兩磅重的雞肉丁，售價僅11.99元。

好市多熱門商品達人羅拉‧蘭姆( Laura Lamb)隨即在她的Instagram帳戶@costcohotfinds上，分享了這個消息，讓粉絲們興奮不已；「我的天哪，太適合提前準備餐點了，而且味道也超級棒！！」一位用戶寫道。另一位用戶補充說：「終於來了！！」

儘管如此，有些持懷疑態度的人對配料表提出了質疑；有些粉絲則譴責這款熟食使用了劣質雞肉、植物油和其他添加劑；另還有人則對這款熟食每3盎司含有420毫克的鈉含量感到不滿；這讓對鈉含量敏感的人可能需要謹慎食用，但對其他人來說，這款雞肉仍然是一種優質且富含蛋白質的選擇。

眼尖的網友也指出，這跟與好市多的「街頭雞肉塔可套裝」(chicken street taco kit)中用的是同一種雞肉；你可以用它自在家中做塔可，但也非常適合用來做墨西哥捲餅碗、捲餅，或為任何一餐輕鬆補充蛋白質。

羅梅洛表示，自己已經迫不及待開始琢磨能用這雞肉，能做出多少道簡單晚餐了。

