好市多熟食區驚現「台式暖胃甜品」！她吃完大讚：這款很濃郁

美式賣場好市多的熟食區有供應各式美食，像是雞肉凱薩沙拉、牛肉捲等，但近日有網友發現，新上架一款「黑芝麻糊小湯圓」的台式甜品。她喝完之後，直言味道非常濃郁，引發許多民眾關注。

網友在Instagram上分享，黑芝麻糊小湯圓在好市多熟食區出現，吃完的感覺是相當暖胃，芝麻糊濃郁香醇，甜度也適中，裡面有12顆紅白湯圓，唯一可惜的點是湯圓比較偏軟，芝麻糊的表現比較好。她也稱，「冬天喝很剛好，真的很濃，很適合暖身，但剛到時杯子有點燙手」。

廣告 廣告

對此網友紛紛留言稱，「這不錯耶」、「這是新品！」、「我喜歡芝麻糊」、「好市多居然出芝麻糊也太驚喜，去逛再去喝看看」、「冷空氣來的時候來一碗芝麻糊超暖身的」、「冷冷的天氣，暖暖的香濃」。

據了解，這款黑芝麻糊小湯圓售價為69元，價格還算可以，好市多官方表示，根據不同的時間，會推出適合的季節商品，邀請會員冬季天冷來嚐鮮。

另外好市多近期也上架蕈菇種植包，珊瑚菇、秀珍菇、藍寶石菇3種菇類售價235元，產地為台灣，只需噴水就可以採收，網友紛紛留言表示「去年買了一箱，收成了好幾次，很有成就感」、「我的珊瑚菇都已經煮來吃了，今天把藍寶石菇也摘了一半很療癒又好吃」、「這個我記得10幾年前就買過，當時很流行自己在家用太空包養菇，很有趣！」、「去年有買來玩，放在陰暗處+澆水，收成好幾次，很有趣」。

更多中時新聞網報導

冤家互嗆擦火花 吳克群誇戴佩妮俠女

弱勢兒少補助 放寬實際照顧者申請

北美航點增至10處 長榮7月直飛華府