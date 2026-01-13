好市多熟食區驚現「1台式甜品」！她吃完大讚：濃郁不甜膩

記者施春美／台北報導

美式賣場好市多（Costco）熟食區悄悄上架新品「黑芝麻糊小湯圓」，售價69元，期間限定販售。有網友在社群PO出實品影片，引發眾多討論，不少人紛紛留言「這必吃」、「想試試看」。



好市多熟食新品「芝麻糊小湯圓」以香濃黑芝麻糊為基底，搭配Q彈小湯圓，期間限定販售。好市多對此表示，好市多會根據不同的時節，推出適合的季節商品，邀請會員冬季天冷嚐鮮。



黑芝麻糊小湯圓在1月12日上市，就有網友在Instagram 分享實品，影片內容指出黑芝麻很濃郁、湯圓口感偏軟，沒有很Q、芝麻糊香醇，甜度適中。

不少網友留言表示「這不錯耶」、「我喜歡芝麻糊」、「感覺好濃郁」、「居然出芝麻糊也太驚喜」，還有人問「未來會有燒仙草嗎？」。

好市多熟食區向來以高CP值與份量取勝，長期販售品項包含披薩、熱狗、烤雞與濃湯等，並不定期依季節推出限定商品。去年12月下旬曾推出熟食區的咖啡、拿鐵均降價10元，由原本的39、49元，分別降為29、39元，降幅為20~25%。一大片披薩也小降一元至299元。

