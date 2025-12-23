好市多熟食區4美食無預警降價 美式咖啡29元爽喝

好市多熟食區咖啡與披薩降價！好市多在IG上發限時動態指出，為回饋會員，冰/熱拿鐵從49元降為39元，冰/熱美式從一杯39元降為29元，披薩也同步降價，18吋披薩299元、單片披薩59元。

好市多熟食區咖啡降價 。（圖／翻攝自 好市多IG ）

好市多熟食區披薩也微幅調降 。（圖／翻攝自 好市多IG ）

好市多在IG上限時動態公布，熟食區的咖啡降價，冰/熱拿鐵一杯從49元降為39元，冰/熱美式則從一杯39元降為29元，降幅為20至25%。除此之外，披薩也跟著微幅調降，18吋的披薩從原本的300元降為299元，單片也從60元降價成59元。好市多說明，咖啡與披薩的降價，並不是期間限定，而是一直維持，並將持續檢視商品售價，依市場與成本機動調整，維持商品的市場競爭力。好市多也強調，會以回饋會員作為重要且核心的方向。

