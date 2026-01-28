好市多爆紅甜點回歸 會員讚「苦甜大人味」整盒嗑光

美式賣場好市多（Costco）烘焙區的甜點深受會員喜愛，一名女網友在社群分享「焦糖硬式布丁」最近回歸，大讚超好吃，還說願意為了它每年都續約。貼文引發討論，許多吃過的網友也推爆，「焦糖吃起來苦甜，是大人口味的布丁」、「可以吃光整盒」；不過也有人覺得吃起來偏甜，評價兩極。

一名女網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她貼出賣場販售的焦糖硬式布丁，直呼「我願意年年續約」。另一名網友也在Threads發文分享，好市多爆紅甜點回歸，濃苦的大人味焦糖很讚，硬式口感也不錯。

事實上，好市多過去曾販售這款焦糖布丁，當時的份量較大，一盒299元；現在尺寸縮小，價格也變便宜了，一盒198元。

商品曝光引發許多討論，不過網友評價兩極，喜歡的人留言讚，「很好吃，我可以自己吃完一盒」、「吃起來苦甜，配咖啡、無糖茶很讚」、「買過一次覺得很好吃，配冰淇淋也不錯」、「口感就是古早味布丁，很喜歡。」

另一派網友則說不合胃口，「太甜了，吃不下去」、「真的不好吃」、「好險有試吃，完全不想買」、「像泡糖水的蜂蜜蛋糕」。

由於該款焦糖布丁評價太兩極，就有網友留言笑說，「好市多如果有試吃，真想吃吃看這兩極的布丁」、「我決定要親自去買來試試看」。

