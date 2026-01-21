好市多牙線新上架！一票人大讚「順手不分岔」：蛀牙人友善

美式賣場好市多提供各種生活用品，滿足民眾日常需求。一位女子分享，好市多近日上架了R牌含氟潔牙線組，「不會分岔、使用起來起來很順手」，讓她大讚相當好用，跟其他品牌的牙線差很多，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛指出，先前好市多賣的牙線變得越來越難用，「看來好市多有聽到了」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多最近上架了原本得代購的R牌含氟潔牙線組，「當初用一次就覺得差很多，不會分岔、使用起來起來很順手，重點是還有含氟」，讓容易蛀牙、常常使用牙線潔牙的原PO覺得相當方便。

對此，許多網友紛紛回應，「R牌是目前我覺得最好用的抽取式牙線」、「含氟真的蛀牙人友善，R牌的牙線都好用」、「很好用，本來都只能從酷澎買」、「一直都用R牌綠色含蠟。我怎麼覺得Costco比較貴啊」、「R牌牙線真的好用！完全不會分岔，之前用好幾個品牌都超容易岔開，是昨天看到先買了三組，囤兩年的貨」。

不少人會員則抱怨，好市多過去熱銷的牙線越來越難用，「O牌變超難用，看來好市多有聽到了」、「舊版O牌還有哪裡再賣嗎？回不去了～扁線跟線材都不會刮牙齦～這款也是圓線嗎？」、「Costco O牌綠色包裝扁的後來買的都很容易斷…」、「真的，易斷、會分岔，盒子還會卡牙線，已列拒絕」。

