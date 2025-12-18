好市多牛肉捲咬到黑色異物！退貨懶得跑一趟怎麼辦 內行教1招搞定

有網友在吃好市多牛肉捲時，意外咬到黑色不明物體。（翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

有網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，自己食用好市多熟食區販售的牛肉捲時，意外咬到黑色不明物體，表示因為自己懶得退貨，只能「自認倒霉」。

原PO指出，早上將牛肉捲切半當作早餐帶出門，不料吃到一半時發現一段「咬不斷的筋」，吐出後才驚覺是一片類似黑色塑膠片的異物，食物上還散落被咬碎的黑色小碎片。原PO表示由於好市多距離較遠，懶得特地前往退貨，只能「自認倒霉」。

不想特地跑一趟 網友分享退貨經驗

貼文曝光後，引來不少網友留言，有人直呼「看起來有點可怕」「感覺很噁心」，也有人回憶過去曾遇到類似情況，建議原PO可先致電客服反映，「你先打電話給客服反應，他們會請你下次去的時候，帶著明細辦理退貨或是補一個給你」。

關於異物，留言區也出現各種猜測，有人認為可能是塑膠片、辣椒蒂頭或焦掉的蔥，也有網友半開玩笑形容像蜥蜴尾巴等。過多數網友仍呼籲，若發現食品有異狀，應第一時間聯繫客服，保障自身權益。

