好市多真的有省？公司總務曝4常用品價差 大票人狂點頭

美式賣場好市多是許多民眾日常採買的愛店，近日有一名公司總務分享，多樣生活用品在好市多價格相當便宜，並PO出價差，其中包括金頂電池、濾水壺濾芯等。文章曝光後引發大量網友熱議，大票網友都相當認同。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，自己身為公司小總務，進到公司幫忙做日常用品採購後，才加入好市多會員。她接著提到，公司應該已經是20幾年的企業會員了，當初就是看到前輩們的採購清單都會備註，那些東西記得去好市多買比較便宜，才開始研究好市多跟外面的價差。

她舉例，金頂電池好市多平均10.38元／顆，外面平均13~18元／顆；濾水壺濾芯好市多平均143元／個，外面其他牌子的大概是活動價才有這個價錢；泡舒植物強效洗潔精好市多平均57.76元／公斤，外面大概75~80元／公斤；桂格特濃燕麥片好市多499元／箱（42克x48包），外面大概599元。原PO補充，另外科克蘭的東西跟外面比起來CP值高很多，這種價差比較多一點的日用品，一次買一個月的量，價差就多過會員費了。

對此，其他民眾紛紛留言表示，「零食餅乾的價差也很多」、「罐裝飲料，算下來都比外面便宜很多」、「洗碗精超省」、「3C、電子類光是一個的價差就很可觀了」、「重點好市多好退貨！」

