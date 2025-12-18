好市多真省？公司採購曝「月省破會費」 尾牙、聖誕禮一站買齊CP值爆表

記者李育道／台北報導

網友分享好市多商品優惠，成為公司主要採購地方。（圖／記者李育道攝影）

尾牙與聖誕節將來臨，不少民眾都在煩惱該如何省荷包又能買到CP值超高的禮物，一位擔任公司採購的網友就分享，公司是好市多20幾年的企業會員，長期都在賣場採購日用品，她發現好市多與外面的價差相比超有感，尤其自有品牌的東西CP值超高。貼文引起網友迴響。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，身為公司總務，長年負責日用品與活動採購，實際比價後發現，多項日用品在好市多購入，價格明顯低於其他通路，累積下來的價差甚至「一個月就超過會員費」原PO列舉，包括金頂電池、濾水壺濾心、洗碗精與燕麥片等商品，在好市多的單位價格普遍低於市售或電商平台，相當划算。

原PO實際比價後發現，多項日用品在好市多購入，價格明顯低於其他通路，累積下來的價差甚至「一個月就超過會員費」像是金頂電池、濾水壺濾心、燕麥片等商品。（圖／記者李育道攝影）

貼文曝光後引發大量共鳴，網友紛紛留言「我們公司的福委會好項也都是在好市多採購」、「我也超愛研究好市多那些東西便宜」、「外面應該找不到牛肉捲那種高CP值的食物了」、「零食餅乾的價差也很多欸」、「好市多的品項夠全，基本上你如果負責買尾牙的東西，好市多可以一站買齊」、「還有那些罐裝飲料，你算下來都比外面便宜很多」、「當初會辦好市多會員就是因為我們家某些東西用量很大，真的大概一個月採購一次那個價差就夠會員費了」、「我們公司很愛趁黑五去買便宜家電然後當聖誕或尾牙禮品 」不過也有網友提醒理性購買，建議多做功課多比價。

