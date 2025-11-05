好市多神物限時特價199元！網友讚：特價必買小孩超愛

有網友分享好市多一款神級好物，很適合當小朋友下課的點心。（示意圖／翻攝自unsplash）





台灣人愛去的美式賣場好市多（Costco），時常針對不同商品祭出特價，CP值炸天，有網友在冷凍櫃發現一款神級好物，直呼份量剛剛好當小朋友的下午點心，而這款好物目前也特價只要199元。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，日前在逛好市多賣場時發現一款冷凍瑪格麗特披薩，買回家放進烤箱後試吃，雖然味道中規中矩，不過以價格換算相當親民，小朋友放學肚子餓時，用小烤箱烤一下，乳酪融化香氣出來，份量剛剛好當下午點心。烤法也很簡單，只要放入烤箱等到乳酪絲融化、邊邊微焦，就可以開吃了。

好市多迷你馬格利特披薩。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

而這款冷凍迷你瑪格麗特披薩一份30克，一箱是24入，原價為249元，至11月9日前享有折扣50元，等於一箱只要199元，相當划算。許多買過的網友都紛紛大讚，「小孩早餐神器之一，180度氣炸5分鐘」「特價必買，小朋友們超愛，國二的女兒也能用氣炸鍋自己弄來吃」「好吃，肚子餓了抓二個烤一烤，當宵夜很方便」「還可以放上蝦子，變海鮮Pizza」「我都用烤箱，小朋友超喜歡吃，一次買了三盒。」

不過有網友也表示，「今天開吃有點偏鹹」「個人覺得偏鹹點，但還不錯吃，吃一兩個當小點心還可以」「我昨天有買打開笑了出來，因為跟我想像的大小不一樣真的很迷你。」

此外，日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧在他的臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上分享，台灣好市多近期上架了討論度極高的「無羊枕頭」，而且這顆枕頭最重含包裝要4.6公斤。這項商品資訊立即引起網友熱烈討論，不少網友表示，這款枕頭在日本社群上早已累積超高人氣，是許多人赴日旅遊時想扛回家的熱門品項。

