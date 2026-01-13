好市多神級乳霜現折100！會員讚：吸收快又不黏

會員制美式賣場好市多。（圖／東森新聞）





會員制美式賣場好市多（Costco）是不少家庭補貨生活用品的好所在，有網友在臉書社團發文分享，近期一款冬天必買的乳霜便宜又大碗，現在還有特價，直呼有夠划算。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，知名品牌舒特膚的潤膚霜正在特價，優惠只到18日，一罐容量550公克原價429元，現在現折100元，等於一罐只要329元，當下看見後立刻放進購物車，直呼「有夠划算，買！」

好市多神級乳霜特價了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO也表示，自己手邊也有同品牌的潤膚乳，早上先擦乳、晚上擦霜，皮膚摸起來明顯有變嫩的感覺，最近天氣變冷皮膚容易乾癢，使用後也不會吹到冷風就乾乾癢癢的，形容這款商品「保濕又有修護力」，尤其厚擦在腳後跟、手肘、膝蓋，吸收快也不會黏，忍不住大讚「冬天可以去多囤個幾罐來擦。」

許多網友也紛紛留言表示，「好用耶，吸收是快的也不會有成膜感」「我也有買，修護乾癢效果很好」「不習慣霜的質地可以用用看同品牌的乳液，然後部分很乾的地方再補霜」「我沒用過的人都覺得超好用..一罐應該能用三年」「每卡限購4瓶，我還請朋友再幫我買4瓶，全年必備。」

不過也有人認為質地上還是稍嫌厚重，「舒特膚潤膚乳我不行，想說寒流凍到乾巴巴的可以很保濕，結果一直有悶悶的潮濕感」「混合肌的我不適合～太悶黏了」。

