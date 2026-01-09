好市多神級保濕乳霜折100元 一票會員秒囤貨：冬天必備

冬天皮膚又乾又癢，許多民眾洗完澡會擦乳液保濕，好市多販售的美國品牌Cetaphil舒特膚長效潤膚霜相當受歡迎，有會員發現最近正在特價，一大罐550公克原價429元已經很便宜，現在折扣100元，只要329元。優惠訊息曝光後，一票網友都說要囤貨，「超好用，冬天必擦，不黏膩又很保濕。」

一名網友昨在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享優惠資訊，最近在賣場發現舒特膚長效潤膚霜正在特價，一大罐550公克原價429元，現在折價100元，只要329元，特價到18日，她看到後馬上放進購物車。

原PO表示，最近天氣寒冷，皮膚變得超乾，參考網路上的教學，洗完澡後在浴室馬上擦乳液或霜類保養品，就可以鎖住肌膚上的水分，皮膚變得很滋潤；連比較乾燥的手肘、腳後跟，擦2、3天後就明顯改善。

貼文引發廣大回響，一票愛用者紛紛留言，「每卡限購4瓶，我還請朋友再幫我買4瓶，全年必備」、「真的好用，去年冬天小腿都脫皮，擦了之後就改善，上次特價已補貨」、「洗澡後必擦，用量沒在省，非常保濕，而且對敏感肌友善」、「這罐真的好用，不黏膩又保濕。」

也有網友直呼原價已經很便宜，特價更不用說，「外面買不到329這種價格吧，也太便宜了」、「這罐平常就會買，打折一定要囤貨」、「昨天去看到還有很多庫存，幾乎人手一罐。」

