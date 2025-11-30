好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿

網友力推好市多熱賣刷毛外套，大讚「超耐穿」。（圖／翻攝自臉書社團 Costco好市多 商品經驗老實說）





近期東北季風增強，全台氣溫明顯降低，許多人也開始準備入冬保暖衣物。就有網友分享，自己8年前在美式賣場好市多（Costco）買過一件優質的厚外套，但如今已經停產、再也買不到。貼文曝光後，許多會員立刻熱心推薦1款刷毛外套，大讚：「超耐穿！」。

一名網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文求助，表示母親約在7、8年前於好市多購入一件外套，不僅款式百搭、至今仍不退流行，媽媽也相當喜愛。不料，上月赴日本旅遊時不慎遺失、留在飯店，但因為是舊外套便未要求寄回。原PO原想再替母親購入同款，卻發現早已停產，近期多次造訪賣場也遍尋不著，因此上網詢問是否有網友能推薦好市多值得入手的外套款式。

原PO表示，因為媽媽重視實用，希望大家能推薦以「保暖、耐穿」為主的款式，同時也好奇「大家在好市多買的衣服最常穿了多久？」貼文曝光後，許多網友熱情回應，有人力推原PO照片中的法蘭絨內裡外套，「這件 上禮拜剛買，好穿！」、「買有刷毛的，好看又保暖」、「有一款我記得是全法蘭絨材質的，那件好穿」、「那毛毛外套我好喜歡」。

除了刷毛系列外，羽絨外套、風衣也獲得高度好評，「好市多的羽絨不錯，穿起來不會腫」、「他們羽絨款都不錯啊，輕便又保暖」、「羽絨款推推，可以收納成超小」、「上次買了一件風衣，騎車的時候風真的不會灌進來，不錯」。

不少網友更盛讚好市多服飾的耐穿度，「冬裝一年不會穿到幾次的都很耐穿，我大學時在好市多買了一件外套穿到現在」、「蠻耐穿的！穿好幾年沒問題」、「我媽也是好市多買的衣服都穿超久的，而且也不容易洗壞」、「好市多服飾的品質比我想的好很多欸，鞋子也是」。

