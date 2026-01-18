好市多神級水果上架了！限時折200元 老饕最推這款

好市多櫻桃季登場，不同產地與品種引發網友討論。（示意圖／美聯社）





冬天正是吃進口櫻桃的季節，近日有民眾發現，美式賣場好市多近日有幾款櫻桃上架，其中「金盒櫻桃」限時折價200元的消息引發討論，折扣只到1月25日，想搶鮮得把握時間。

好市多櫻桃開賣 現折200

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享購買心得，表示入手的是空運紐西蘭櫻桃禮盒，重量為2公斤、原價1,699元，檔期內現折200元，尺寸約28至30mm。該名網友形容，櫻桃「汁多飽滿、口感偏脆」，買回後擦乾分裝，整體品質讓人滿意。網友紛紛留言表示，「我買到的也很好吃脆甜，一堆人跟智利的比價格，船運要噴多少保鮮劑啊」「空運紐西蘭櫻桃品質真的很棒，2公斤裝的已經吃完一盒了」

廣告 廣告

空運紐西蘭櫻桃禮盒。（圖／翻攝自今購百科）

內行鎖定澳洲Kordia

除了紐西蘭款，不少老饕更關注澳洲空運的「金盒櫻桃」。其中被點名最多的是空運澳洲櫻桃禮盒（澳洲的Kordia），同為2公斤裝，原價1,699元，1月25日前同樣現折200元。內行人指出，Kordia以甜度集中、果肉緊實著稱，咬感脆彈、存在感十足，是冬季櫻桃中的高人氣品種。不過實際到貨仍視採收與配貨，是否能買到全憑運氣。

空運澳洲櫻桃禮盒（澳洲的Kordia）。（圖／翻攝自今購百科）

對於兩款櫻桃的差異，網友留言表示，認為「紐西蘭的甜度清爽，日常吃很剛好」，也有人直言「等的就是澳洲Kordia，甜度更有記憶點」。還有民眾提醒，「金盒看到就別猶豫，晚一步可能就換品項了」。

更多東森新聞報導

智利櫻桃「盛產」便宜約3成！甜甜價600g僅200元

櫻桃泡醋水竟爬出白色小蟲 專家一原因喊放心

好市多上架「出國神鞋」 內行揭更便宜買法

