好市多神級牙膏！她猛掃2組狂推：真的好用

有網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享自身使用心得，表示自己長期愛用一款在好市多販售的舒酸定牙膏，近期再度看到上架，直呼「終於又被我找到了」，一度還以為已經停售。

該名網友提到，自己平時「真的太愛喝可樂，跟吃冰塊」，雖自嘲是「超級怪僻」，但也因此每次看牙醫時，常被提醒這樣的飲食習慣容易破壞牙齒珐瑯質。她表示，開始使用這款牙膏後，回診時竟被牙醫稱讚牙齒狀況有所改善，讓她相當驚喜，直呼「真的好好用」。

原PO也不忘在貼文中大力推薦，並分享價格資訊，指出在好市多購買兩組共6入僅需599元，因此一次購入囤貨。貼文中搭配多個表情符號，展現滿意心情，吸引不少網友留言討論。

不少人紛紛留言表示，「我也找它好久了，敏牙的都要去買！保護牙齒的效果很好，我家都固定刷這個，看來又可以去大囤貨了」、「之前刷牙刷太大力，牙醫也是叫我用這個，真的有用」、「我也愛用這條，周末要殺去買」、「敏牙用這款有效，推推」、「我也是固定這個，每次都會一次大補貨」。

此外，好市多（Costco）自有品牌「科克蘭」（Kirkland Signature）向來以高CP值著稱，不少商品甚至被會員視為回購首選。美國媒體彙整會員實際使用經驗，點名6款價格親民、品質卻不輸知名品牌的商品，被封為好市多的「隱藏版神物」。

《Eat This, Not That!》報導指出，其中最受推崇的包括保濕洗髮精，許多消費者表示一瓶價格低、用量省，洗後效果甚至勝過高價品牌。科克蘭特級香草冰淇淋也深受歡迎，不僅口感滑順、香氣濃郁，還具備「不用久等就能挖」的優點。

而100%西班牙特級初榨橄欖油被認為是日常料理萬用油款，風味溫和、不搶味；有機雞湯則因調味自然，被不少人列為無法替代的常備品。草飼牛肉餅以瘦肥比例恰到好處，獲讚在家就能做出媲美餐廳的漢堡。最後不嗜睡型抗組織胺藥AllerClear也被會員大推，強調價格實惠、藥錠好吞，對長期過敏族群相當友善。這6款商品也被不少老會員認為，是走進好市多時「不買會後悔」的必備清單。

