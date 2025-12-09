好市多神級甜品「養生又美味」老饕推爆：喝完再扛2箱

好市多（Costco）時常推出新品吸引會員嘗鮮，一名女網友日前去逛賣場，發現一款養生甜品「銀耳燕麥杏仁露」，好奇買回家，沒想到一喝就愛上，她說開封倒出來即可飲用，嘴饞的時候喝完全沒負擔。貼文引發討論，許多喝過的網友也推爆，「我媽喝完直接叫我再去買兩箱」、「養生也可以很好喝」。

一名女網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近在研究網路很紅的蘋果養生茶，開始迷上各種滋補養顏的茶品及甜湯，前幾天去逛好市多，發現有賣銀耳燕麥杏仁露，決定買回家嘗鮮，結果一喝就愛上。

廣告 廣告

原PO表示，她原本不喜歡杏仁，不過這甜湯完全沒有可怕的杏仁味，銀耳中的多醣體有養顏作用，杏仁富含維生素E，對皮膚也很好，還可降膽固醇，狂讚「好喝又健康」；更棒的是打開就能飲用，非常方便，「這個真的強力推薦」。

貼文曝光引發廣大回響，喝過的網友也大推，「喝起來像甜湯升級版」、「我怕杏仁，但這個可以全部喝光」、「養生也能很好喝」、「真的越喝越順，是會愛上的品項」、「熬銀耳真的太累了，買現成的最快，這很方便。」

也有網友分享，「早餐吃一顆地瓜加一碗銀耳湯剛剛好」、「可以加一點鮮奶，喝起來不會那麼甜」、「這甜品長輩接受度超高，送禮很適合。」

更多中時新聞網報導

肺癌AI PET揪出早期癌細胞

保健》塑膠微粒入腸胃 健康風險大增

趙震雄認了犯罪前科 宣布退出演藝圈