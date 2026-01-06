好市多神級甜點上架！不到200元被讚：CP值高

好市多神級甜點上架了。（圖／東森新聞）





會員制美式賣場好市多經常推出高CP值商品吸引民眾購買，近日有網友分享一款之前沒看過的神級甜點，一大盒不到200元，直呼「算CP值高的吧」引發討論。

原PO近日逛賣場時意外發現一款甜點新品，在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說 」發文分享，吃起來的口感介於布丁跟蛋糕之間，整體意外地沒有很甜，也不會一盒吃不完，一盒才198元，應該算CP值蠻高的。

好市多上架一款新甜點。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

從原PO分享的照片中可見，該款商品是「焦糖硬式布丁」，官方標榜使用新鮮雞蛋和鮮奶製作，紮實綿密的奶油布丁加上香甜的焦糖醬，是大人小孩都喜歡的甜點，賣場標示上也提醒消費者購買後要儘速冷藏保存。

廣告 廣告

許多網友紛紛留言分享心得，「覺得很好吃，純手工布丁才有的厚實感，苦甜口味，一堆說像蜂蜜蛋糕我都覺得味覺有問題」「孔洞還蠻大的，吃起來比較像焦糖烤布蕾」「非常紮實的布丁！要吃滑嫩的請先跳過」「不是走統一布丁那種滑順感，是會卡住湯匙的厚實感」「重點是不要當布丁吃，就會覺得蠻好吃」「很香很好吃！ 大人的布丁」，還有內行透露，這款布丁可搭配香草冰淇淋一起吃，吃起來很像福岡F開頭咖啡店的招牌甜點。

不過也有人吃完之後略顯失望，「口感像蜂蜜蛋糕，十分沒有布丁的fu~~建議不要輕易購入」「很甜膩，建議不要買」「超甜⋯吃了一口真的無法繼續。」只能說同一產品，每個人口味不同，因此吃起來也會有不同感受，好不好吃只有自己吃過才知道。

更多東森新聞報導

舊棉被丟回收還垃圾？環保局解答：先看體積

剩下一小時！她載具做1動作中700元 好多人還不知道

急凍警報！全台「凍到這天」輻射冷卻發威 恐現5度

