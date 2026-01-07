好市多神級甜點縮小回歸！200元有找 網友一口氣掃4盒

好市多人氣甜點改包裝回歸，近日一名網友分享好市多甜點「紅磚布丁」，讚口感比一般布丁紥實，不會太甜，且份量很夠，一份只要198元，CP值很高，不少吃過的網友也留言，有人一次掃貨搬走4盒；不過也有人表示口感不滑嫩，吃起來不習慣。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上分享，近日逛賣場發現一款甜點「紅磚布丁」，不確定是否為新品，買回家試吃，發現口感介於布丁與蛋糕之間，出乎意料地不會太甜，而且份量大，售價198元，CP值相當高。

貼文引發熱烈討論，不少品嘗過的網友留言分享口感，「手工布丁才有的厚實感，苦甜口味，很適合大人」、「孔洞較大，吃起來像焦糖烤布蕾」、「看起來很甜但吃起來不甜，很像很硬的蒸蛋，我已經買了4盒」、「非常紮實的布丁」、「入口滿滿蛋香，搭配微苦焦糖，很對味」。不過也有網友表示，這款布丁偏甜、口感不滑嫩，是會卡住湯匙的厚實感，吃起來不習慣。

其實「紅磚布丁」並非新品，只是改包裝重新推出，最初是大圓盒裝，售價399元，後來停賣一段時間後回歸，改成錫箔盒裝，價格為299元；近期又改為塑膠盒裝，份量變小，售價198元。

