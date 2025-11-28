好市多神級零食特價 會員狂搬20箱 全場看傻

美式賣場好市多（Costco）24日至30日推出「黑色星期五購物周」優惠，吸引一票會員入場採買，一名女網友昨（27日）在好市多停車場，看到有位男子買完準備要離開，車子旁邊放著推車，上面堆了約20箱草莓乾，讓她當場看傻。許多網友猜測應該是營業用，趁現在商品特價當然要買爆。

原PO昨在Threads貼出照片，她在好市多停車場看見一名男子正在整理商品，不過車子旁邊的推車上全是義美生機的「草莓甜心」凍乾果乾，目測有10多箱，加上地上已經拆箱的，男子至少掃了20箱，車子後車箱也全堆滿。原PO忍不住問，「誰能告訴我這個多好吃？搞得我都想買了。」

照片曝光立刻掀起熱議，一名網友透露，昨天在台南好市多也有看到該名男子在掃貨，「他買超級多，店員還在核對，總共搬了3大車。」

內行網友表示，男子應該是買來營業用，好市多這款草莓凍乾原價一包299元，現在折扣60元，只要239元，「特價比進貨價更便宜，所以要買爆」、「我不是本人，但我們有問過義美，他們叫我們直接去好市多買比較划算。」

不少人也大推，「義美草莓乾真的很好吃」、「這是我家必備的零食，但買這麼多也是很驚人」、「我也買了好幾包，保存期限到2027年，過年做雪Q餅會用到，一定要先買起來放。」

