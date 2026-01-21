好市多神級零食限時特價！內行不藏了：默默一直回購

好市多好神級零食。（圖／翻攝自google maps）





好市多是許多人補貨的好所在，有會員在賣場發現一款零食餅乾正在特價，且吃起來不膩口，忍不住在辦公室多放幾包解嘴饞。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，逛賣場的時候發現喜年來蔬菜餅目前正在特價中，晚上去的時候已經快被搬光，只剩下一層，環顧四週的購物車也發現很多顧客都有買。

原PO買回家後試吃值呼「真的好好吃！是那種默默會一直回購的商品」，並表示這款零食是使用椰子油讓人很放心，吃起來也不膩口，忍不住在辦公室多放幾包解嘴饞。

喜年來蔬菜餅目前正在特價中。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

許多網友紛紛留言分享，「嘴饞又不會太負擔的餅乾，好吃」「我是去年特價買過，真的好吃，有濃郁蔥味香，但這款是五辛素（有加蔥），全素不能吃很可惜」「我婆婆也很喜歡吃」「幾十年下來蔬菜餅、北海鱈魚香絲這2個都屬於不敗的點心」「我家連小孩都愛吃」「蔬菜餅建議不要吃，不然每次都停不下來」「這個真的很好吃，會回購的品項。」

不過也有人持反面意見認為，「很油又很乾，不愛」「其實不覺得好吃，買了一盒吃了好久，差點進垃圾桶」「買了一次消化了好久，幾乎都送給別人吃了」「挺油的。」只能說每個人心中各有一套標準，好不好吃只有吃過才知道。

