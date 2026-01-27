好市多禁令+1 熟食區也需刷「會員卡」才能進

未來想到美式賣場熟食區買牛肉捲、披薩的話，會員卡一定要帶。（圖／東森新聞）





未來想到美式賣場好市多熟食區買牛肉捲、披薩的話，會員卡一定要帶。以往可以從出口進入熟食區，不過接下來將有新制，買場及熟食區全面限制，僅會員可入內消費，等於全面封堵非會員偷吃福利的空間，獲得不少會員支持，不過新制何時上路？台灣好市多表示，仍未有明確時間表。

一刀切開，滿滿牛肉內餡，來到美式賣場，很多人必買的牛肉捲，未來非會員可能就買不到了。知名美式賣場在美國祭出新政策，如果沒有會員卡的話，是進不了熟食區，那台灣賣場又是何時跟進。

內湖店早已在出口裝上會員卡機，嚴格實施管制。美式賣場員工：「會員卡條碼對著紅圈，掃描一下謝謝。」

非美式賣場會員vs.美式賣場員工：「現在熟食區也要會員卡，現在都要刷，都要。」

非會員在內湖店被阻擋，不過在中和店卻是另一種制度，熟門熟路的都知道，直接從出口走進熟食區，完全不會被攔阻。為何兩樣情？據了解，內湖店是因為空間設計無法與賣場區隔，因此早已實施管制，汐止店也有相同情形，因此還是要看店面的配置，目前沒有全面設會員關卡。

美式賣場會員：「如果沒有會員規定的話，我想人會更多，擠得要命排好長喔，我覺得不方便，新政策不錯。」

熟食區有座位、有廁所，而且熱狗堡披薩等價格優惠，吸引不少非會員湧入，過去也曾傳出濫用洋蔥、醬料等情形。讓因此不少會員支持好市多，從先前縮限非會員免費停車，到現在可能管制熟食區，持續維護會員權益。

美式賣場會員：「其實這種風氣也需要杜絕，你到裡面去上個廁所，跟人家拿洋蔥，這個也是不太好，我們之前也在加拿大的好市多，他們也是只有會員才能進去買，所以對我來說，我覺得應該沒什麼差別，只是就是說，可能會對於非會員的人來說，就很不方便。」

賣場表示，未來熟食區是否檢視會員資格，將依美國總部指示，雖然沒有明確時間表，但想偷吃步的人，應該很快會不得其門而入。

