好市多科克蘭面紙「簡體字包裝」兩派吵翻 官方回應了

美式賣場好市多旗下品牌科克蘭推出許多實惠商品，吸引不少會員定期採買。好市多臉書社團管理員近日分享，好市多上架了科克蘭三層面紙，主打三層舒適厚柔親膚，不過有會員發現，這款面紙使用簡體字包裝，只貼了一張繁體字貼紙標籤補充說明，貼文曝光引發兩派熱議。對此，好市多強調，賣場上架商品皆合乎法規。

管理員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「Costco新貨到，科克蘭三層面紙，輕巧尺寸隨處可用」；好市多標示牌顯示，科克蘭三層面紙三層舒適厚柔親膚，通過CNS物理性測試，是環保林木FCS認證紙漿，標籤則顯示，三層面紙委製商是好市多的大陸分公司開市客公司，產地則是大陸。

對此，許多網友紛紛回應，「包裝都不改裝一下，Costco是不在乎台灣市場了嗎？」、「噁爛Costco，連包裝都不改喔」、「大陸製不一定是問題，但用簡體改都不改，沒誠意就不會買」、「美式大賣埸販售大陸製商品沒關係，但簡體字是在吃豆腐嗎？」、「好市多是找不到台灣廠商來幫它們製造自有品牌的面紙嗎？我們付不便宜的會費，為的是買大陸貨嗎？」、「不尊重台灣市場拒買」。

不過也有人支持好市多，「噗，乾脆剪卡啦，看到有人說大陸製拒買，最好日常生活全都沒有大陸製，真的很無聊除了無能喊口號之外，還能幹嘛」、「大陸開市客（Costco）委託大陸最大的衛生棉和嬰兒紙尿褲生產商恆安集團製造的面紙。這不是衛生紙，所以不要沖入馬桶」、「其實好市多一堆對岸貼牌商品，只是這個比較沒有再包裝過而已」。

好市多回應，好市多憑藉全球採購策略，嚴選高品質商品並極大化價格優勢，為會員創造超越期待的採買價值。好市多上架商品，皆合乎法規。

