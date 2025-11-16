好市多科克蘭鮮乳「每卡限購1組」 業者回應了

許多民眾表示，有多家好市多門市的科克蘭鮮乳限購1組。（示意圖／報系資料照）

美式賣場好市多（Costco）的自有品牌「科克蘭（Kirkland）全脂鮮乳」是不少人長期回購的品項。不過近日有民眾到好市多採買，卻發現賣場貼出限購公告，每張會員卡只能買一組科克蘭鮮乳。對此，好市多回應，因受颱風影響，高雄及台北港關閉作業，導致貨運延誤，目前已陸續恢復配送，供貨正常。

日前一名女子在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她14日下午到好市多新莊店採買，沒想到卻看到架上標示科克蘭鮮乳每卡限購一組。原PO透露，她平時習慣一次買3組回家給孩子當早餐，可以喝一個月，這次遇到限購，讓她忍不住直呼「都冬天了，鮮乳還限購」。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言表示，「我晚上7點多去也沒鮮奶，只能買一組太逼人了吧」、「我昨天去到中壢店，結果一罐都沒有，誇張」、「內湖店已經買不到科克蘭鮮奶了」、「汐止店也開始限購了」、「全部鮮奶都限購」、「連去2個週末都買不到」、「辦卡就是為了買奶方便，搞成這樣，花那麼多錢到底是買個寂寞」。

根據《中時新聞網》報導，針對鮮乳供應狀況，好市多表示，因受到颱風影響，高雄港與台北港一度暫停作業，導致進貨受到影響，公司已配合港口恢復作業調整配送，目前供貨正常。

