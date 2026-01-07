好市多秘魯綠葡萄上架！婆媽曝微酸又脆 挑1特徵更甜

美式賣場好市多是許多民眾生活採買的愛店，裡面也會不時上架各種進口水果。近日有網友分享，看到秘魯葡萄超大一盒售價349元。文章曝光後，其他民眾分享口感，多數人表示吃起來微酸很脆，但螞蟻人想要吃到比較甜的要特別注意葡萄的大小。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出秘魯葡萄的照片，可以看到一大盒分量相當多，售價為349元。據好市多官網介紹，這款水果是賣場獨家，每盒1.3公斤，且無籽。

照片曝光後，引發大量民眾熱議，紛紛留言「覺得比韓國麝香讚，脆又甜」、「很脆很甜也帶點酸味」、「這批好吃」、「外觀不是很美，但很脆很甜」、「蠻甜的，很好吃」、「淡淡的甜，很脆」、「黑、綠都好吃」、「有的甜、有的酸、有的脆、有的軟、有的大、有的小」、「大部分都脆的，只有幾顆變軟，買了一盒，3個小孩兩天就吃完」、「超級好吃，之前買的偏小，昨天去買的又大又脆」。

此外，也有網友提醒，「大顆的甜」、「有些小顆的彷彿沒熟一樣超酸，但整體還是很不錯」、「上次遇到一串蠻搞笑的葡萄。長在同一串上（反覆確認過），有些甜，有些不甜。吃這麼久的葡萄第一次遇到這種口味不一的葡萄」、「這次算甜，但我覺得有點軟軟的」。

