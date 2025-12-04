好市多第三店可望落腳台中精機舊廠

台中市都委會二日通過台中精機廠股份有限公司遷廠都市計畫變更案，委員會決議修正後通過，後續將依規提報內政部都委會續行審議，該址極有可能成為美式賣場Costco在台中的第三處基地，屆時將為海線地區帶來強勁的經濟動能與就業機會。

舊廠原址土地面積約三‧二一公頃，位於大肚山科技走廊、鄰近台灣大道上未來捷運藍線B9、B10場站周邊。

經發局表示，市府與台中精機持續就用地設置整體規劃、進出口人流動線及交通動線等影響進行討論，並多次接洽拜訪Costco，推動該地為台中第三家店潛在用地。

【記者張淑珠／台中報導】台中市議會昨（四）日討論一一五年度總預算案民政、財政經濟部分。針對市府今天以新聞稿發布好市多第三家可望落腳台灣大道上的台中精機舊廠訊息，引發海線議員陳廷秀的強烈反彈，他表示，好市多總部曾說明，第三家要離南屯及北屯廿五分鐘距離，但若是在西屯區設點則是廿分鐘，站在城鄉平衡應該在海線，且腹地大，北屯、南屯有塞車問題，設在西屯區罔顧海線的權益。

陳廷秀在市議會不滿的表示，中捷藍線就在附近，明年開工會造成交通黑暗期，若把第三家Costco在西屯，將造成當地交通重大衝擊，甚至讓海線居民期盼落空。

市長盧秀燕表示，這是Costco好市多公司提出的申請案，不是定案，她強調，台中市都市計劃審查都是公開透明，市府是是被動審查，是好市多送案來不是定案，好市多是否其他場地不知道，但目前市府是審查通過，還必須送內政部審查。

盧秀燕也表示，好市多已經透過它第三店的地主向台中市政府提出用地的審查，這塊地大概是三‧二一公頃，位在大肚山的科技走廊，也是台灣大道通往海線最重要的交通節點、最重要的門戶。不過這個事情沒有定案，因為除了經過台中市政府的審查之外，還必須送內政部，也因此我們可以證實有這回事，但是正式、正確的地點，或是最後的結果，是不是落腳在這個地方，還是要由好市多來宣布。