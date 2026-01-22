好市多結帳見會員使用「泛黃抵用券」 官方回應了

好市多。（圖／黃威彬攝）

美式賣場好市多（Costco）販賣五花八門的商品，加上優質服務精神，吸引不少人願意花錢成為會員、前往消費。最近有民眾去好市多採買，結帳時注意到有人使用泛黃且有年代感的折價券，結果真的還能用，讓他很訝異。對此，好市多官方今（22日）做出回應，並感謝會員支持。

昨（21）日有一名好市多會員在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文表示，採買後排隊結帳時，注意到前方有人用一張相當有年代感的折價券續約會員費，對方看起來也像怕被拒，但最後兌換成功。原PO覺得很特別，向對方借折價券拍照後分享到網上，還驚呼「好市多在台灣有開這麼久了喔」。

有好市多會員分享，看到其他會員續約拿出一張泛黃的「會員費抵用券」，好市多照樣給用，讓他看了嘖嘖稱奇。（圖／翻攝自臉書／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

照片中的折價券看起來泛黃，且邊邊角角有裂開和折到的痕跡，貼文底下許多網友紛紛表示，「這張紀念價值比500還高耶，用了可惜」、「1997年1月，台灣第一家好市多在高雄市前鎮區開幕」、「這是什麼時光膠囊」、「有次去消費，看到一位大姐拿泛黃的會員卡，好奇一問才知對方是開幕那年辦會員的，心中滿是佩服」。

而好市多官方今日針對社群上引發討論的「會員費抵用券」回應，證實那張券是早期發行的，感謝會員保留至今，同時謝謝他對好市多長久以來的支持。

