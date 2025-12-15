好市多經典鐵盒餅乾遭抵制 原因竟與AI有關

美式賣場好市多販售的Kelsen丹麥奶油餅乾，是多人的心頭好。（圖／翻攝自好市多官網）





美式賣場好市多販售的Kelsen丹麥奶油餅乾，是許多人的心頭好，鐵盒上隨著節慶變換的圖樣，更是Kelsen引以為傲的一部份，許多人吃完餅乾後，會把鐵盒留下裝其他物品。不過近日國外有網友發現，鐵盒圖案似乎悄悄變成AI生成圖，讓部分消費者很是生氣，直呼不會再購買這款餅乾了。

近日有網友在論壇Reddit發文，發現Kelsen丹麥奶油餅乾的鐵盒，竟然是AI生成的，鐵盒上的圖樣背景是雪地，有木屋、風車、藍天白雲，幾個孩子在結冰的河面上溜冰，乍看之下相當正常，不過仔細觀察，會發現一些詭異的細節，例如雜亂的背景、扭曲的路樹、看起來像斷了的腿、駭人的表情，以及方向不同的影子。

相關貼文不只一篇，引發網友熱議，「右邊那個孩子今天過得不太好，他一定撞到柵欄撞慘了」「亂成一團」「看起來像是早期版本或只是個劣質模型」；不過也有人認為，這根本不影響餅乾的風味，不懂為什麼要在意這件事。

據《mashed》報導，已有不少人向Kelsen投訴此事，並表態拒絕購買這些餅乾，好市多與Kelsen均尚未做出相關回應，不過目前Kelsen官網，仍寫著「我們一直以來都以設計精美的鐵盒而聞名，每年都會推出新的設計，最引以為傲的是，我們之前的許多設計鐵盒都成為了收藏品。」報導指出，當被AI生成藝術取而代之時，這份經典懷舊感也隨之流失。

