好市多經典零食送禮推爆 會員狂搬3箱：好吃又喜氣

農曆春節將至，美式賣場好市多（Costco）推出多款年節禮盒，不過一名女網友分享，她還是習慣買最經典的喜年來蛋捲，大讚過年送禮好吃又喜氣，一口氣搬了3箱到購物車。貼文引發討論，一票網友也認為，送蛋捲絕對不會出錯，「每年過年過節必買」；也有網友笑說，「蛋捲放在家裡一下就被消滅了，根本來不及送出去。」

一名網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，趁著年前最後一次到好市多採買，一口氣搬了3箱喜年來蛋捲，打算春節拿來送禮，還被女兒唸「買太多」。

原PO說，結帳時發現前面的會員也跟她一樣買了3箱蛋捲，直呼「過年就是要送蛋捲，又好吃又好看，大家真的都很喜歡。」

貼文曝光引發討論，大批網友也讚，「蛋捲是過年送禮和打麻將的零食標配」、「過年送這個很棒，好吃又好看，整盒紅色的，看起來相當喜慶」、「每年過年過節必買」、「最喜歡原味的，昨天在好市多看到馬上搬一盒回家」、「喜年來原味蛋捲真的好吃，再搭杯美式咖啡更對味。」

許多網友留言笑說，「蛋捲在家裡就會被消滅了，來不及送出去」、「也要多買一盒自己吃啊！」但也有會員認為原價不便宜，「今天去本來也想買，看到價格還是等特價好了。」

