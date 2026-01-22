好市多經典餅乾特價！會員「人手一盒」：不敗的點心

生活中心／倪譽瑋報導

美式賣場好市多常常推出特價活動，日前客人在逛賣場時，發現一款蔬菜餅在特價，現場已有數層被搬光，自己也買了一盒，觀察其他人的購物車，幾乎都有該餅，這讓她PO文直呼「好有默契」。不少網友看到，也認證這款蔬菜餅確實不錯「不敗的點心」、「好吃、有濃郁蔥味」。

幾天前好市多會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，她晚上到好市多買東西，發現喜年來蔬菜薄餅有在特價，一盒原價269元，特價54元後，賣215元，優惠至25日。原PO透露，去賣場的時候，餅乾就已經快搬光了「只剩一層」。

另外，在逛賣場時原PO也看到，周圍的購物車幾乎大家都有買，直呼「好有默契」。她也評價蔬菜餅，不膩口、辦公室會多放幾包，嘴饞就吃「很喜歡這款蔬菜餅，最喜歡的是使用椰子油、很放心」。

貼文底下，許多人也贊同「這款好吃」、「我是去年特價買過，真的好吃，有濃郁蔥味」、「幾十年下來蔬菜餅、北海鱈魚香絲這2個都屬於不敗的點心」、「蔬菜餅建議不要吃，不然每次都停不下來」；也有人提出不同意見「吃下來體感是挺油的」、「買了一次消化了好久」、「這款是五辛素（有加蔥），全素不能吃很可惜」。

