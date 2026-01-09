好市多線上購物10週年！限時7天「逾300件商品下殺」 黑鑽卡搶先享優惠

生活中心／賴俊佑報導

好市多線上購物連續7天超過300件商品下殺。(圖／好市多提供)

美式賣場好市多(Costco)線上購物迎接10週年，連續7天超過300件商品下殺，活動首日黑鑽卡搶先加碼「單筆滿萬元現折880元」；另外，大全聯推出小時達優惠，1月起每週五六日單筆消費滿799元線折100元。

好市多線上購物連續7天超過300件商品下殺

好市多線上購物迎來10週年，推出「線上購物10週年慶」，1月12日至18日登場，全站超過300件商品優惠，包括WHIRLPOOL 乾洗組、ELECTROLUX 酒櫃、DYSON V11 手提無線吸塵器、NINJA 多功能調理機，以及多款沙發與居家家具，滿足消費者過年前換新與備貨需求。

廣告 廣告

另外，1月12日為黑鑽會員限定加碼早鳥場，搶先享單筆滿萬元折880元，1月13日至15日，開放全體會員同享滿萬元折880元優惠。

大全聯小時達於2025年底上線(圖／全聯提供）

大全聯小時達優惠 每週末滿799元折100元

大全聯推出小時達優惠，1月起每週五、六、日推出限定活動，單筆消費滿799元現折100元、指定小家電滿1,000元再贈福利點10%；大全聯小時達於2025年12月10日正式上線，首波由18 間大全聯門市提供服務，商品選擇延續大全聯量販特色，涵蓋生鮮、食品、日用品、小家電與餐廚用品等近2萬件商品，讓消費者在同一筆訂單中，一次完成從餐桌到居家的整體採買。

更多三立新聞網報導

CORTIS獻聲捷運站！金唱片應援、優惠一次看 全球歌迷擠爆大巨蛋

楊登嵙預測2026：藍白綠選舉火氣大 台灣恐面臨暴雨、乾旱挑戰

週末衝！4大超商「咖啡、現煮茶買10送10」 珍奶不到40元快買

全台最大我家牛排在高雄！佔700多坪、1月底試營運 徵才資訊曝

