好市多線上購10周年！３百商品祭優惠 滿萬再折880

好市多線上購物平台即將迎來十周年里程碑，官方今（9）日宣布推出年度最大檔期之一的「線上購物10周年慶」，活動自1月12日（一）起至18日（日）止，全站超過300件商品祭出優惠，品項涵蓋家電、家具、生活用品、珠寶、寵物用品，以及年節熱門的零食、飲料，搶攻消費者過年前換新、補貨與送禮需求。

此次周年慶也規劃會員分流優惠，12日為黑鑽會員限定早鳥場，黑鑽會員可享「單筆滿1萬元現折880元」優惠，且加碼優惠券可多使用一次，等於在首日與後續三天活動期間，共有兩次滿額折抵機會；13日至15日則開放全體會員同享「單筆滿1萬元折880元」，鼓勵消費者把握檔期一次購足所需商品。

配合十周年慶，好市多線上購物同步推出超過300件優惠商品，橫跨大型家電、居家設備與日常用品，許多熱銷商品列入檔期優惠，包括WHIRLPOOL乾洗組、ELECTROLUX酒櫃、DYSON V11手提無線吸塵器、NINJA多功能調理機，以及多款沙發與居家家具，吸引會員趁勢汰舊換新、升級居家設備。

此外，活動期間線上刷好市多富邦聯名卡消費，還可享3%回饋無上限，搭配滿額折抵進一步放大回饋效果。

