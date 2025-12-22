好市多罕見降價！熱門商品大降25％ 披薩也有小確幸

好市多罕見商品降價，有民眾發現熟食區的咖啡與披薩都降價了，引起熱烈討論，其中拿鐵與美式咖啡的調降幅度達2成以上。對此，好市多表示，此次調整並非期間限定，而是長期維持，未來也將依市場與成本狀況彈性調整售價，持續回饋會員。

好市多今在IG上發限時動態表示，為了回饋消費者，熟食區的咖啡降價，拿鐵一杯從49元降為39元，美式則從一杯39元降為29元，降幅為20至25%。除此之外，披薩也跟著微幅調降，18吋的披薩從原本的300元降為299元，單片也從60元降價成59元。

關於降價原因，好市多表示，咖啡與披薩的降價，並不是期間限定，而是一直維持，並將持續檢視商品售價，依市場與成本機動調整，維持商品的市場競爭力；同時，以回饋會員作為重要且核心的方向。

