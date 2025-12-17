好市多美國牛驚見詭異藍色！內行人曝真相：正常可食用

美國牛肉是許多人到好市多採買的一大目標。（示意圖／資料照）

美式賣場好市多提供各種生鮮食材，滿足民眾日常需求。一位女子近日到好事多買了美國牛肉，沒想到回家才發現，真空包裡的牛肉出現詭異的藍紫色，讓她忍不住好奇詢問，「這是正常的嗎？」，貼文曝光後引發熱議。有內行人說明，其實這是因為美國檢驗章使用了藍色染劑，烹調後可正常食用沒有問題。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她第一次遇到好市多的美國牛肉出現詭異的藍紫色液體，像是彩色筆墨水被暈染開的色彩，讓原PO忍不住擔心食用安全，因此決定上網詢問，「這是正常的嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「生前撞到死後瘀青的印記」、「正常，生前被老婆打」、「請你吃過後一定要再發文，否則我沒看到就不敢買了！」、「不正常，這頭牛遭家暴，瘀青瘀成這樣，建議報警處理」、「恭喜你發現了關鍵證據！這就是這頭牛死亡的關鍵！他是被鈍器所傷致死的！而這個瘀青就是最好的證明！」、「怨氣還沒散」。

不少內行人則說明，「印章」、「正常，局部削掉，其餘均可食用」、「正常，那是屠宰印章，不喜歡切掉就好」、「應該是屠宰後蓋在肉塊上蓋章的藍色染劑沾到…藍色染劑的功能」、「正常，印章，可食用」、「正常⋯只是屠宰印章⋯」、「國外的合格章，台灣是紅色的」。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

