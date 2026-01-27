好市多美食區「非會員不能買」！4新制上路 台灣：總部指示就跟進

美式賣場好市多（Costco）推動近年規模最大的會員體驗升級，涵蓋美食區消費、加油站營運、結帳流程與藥局制度四大面向，預料將影響全球超過八千一百萬名付費會員。台灣好市多證實，確實為總部規劃的新制度，只要總部指示就會跟進。

台灣好市多證實，確實為總部規劃的新制度，表示只要總部指示就會跟進。（圖／好市多）

台灣好市多表示，「確實為今年推出的新制，依總部指示，台灣就會跟進，好市多一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，我們都會主動通知會員。」

根據外媒報導，好市多自2026年起陸續推動的會員制度調整中，美食區將全面收緊使用規範，消費時皆須以數位方式掃描會員卡，不論付款方式為何。長年以超低價聞名的1.5美元熱狗加飲料套餐，也將僅限會員購買。

加油站營運方面，好市多除既有賣場附設加油站外，也計畫在美國加州洛杉磯郊區設立首座未附設賣場的獨立式加油站，僅對會員開放。外界解讀，此舉為測試新營運模式的重要一步，是否擴大複製仍有待觀察，但整體仍延續以低毛利油品回饋會員的核心策略。

結帳流程將擴大導入「預掃描」技術，執行長羅恩・瓦克里斯（Ron Vachris）指出，員工可在顧客排隊時提前掃描購物車內商品，搭配入場即掃描會員卡制度，結帳時間最多可縮短約20%，有助於紓解尖峰時段人潮。

藥局制度方面，則主打價格透明化。好市多已與藥品福利管理公司Navitus合作，導入「成本加成制」藥價模式，讓會員可清楚了解處方藥的實際成本與加價結構。此制度在美國藥局體系中相對罕見，也被視為好市多強化會員價值、提升整體吸引力的重要布局。

