好市多老牌餅乾特價 會員「每車一盒」：好吃無負擔

美式賣場好市多（Costco）時常推出優惠吸引會員選購，近日有網友分享一款蔬菜餅乾正在特價，且產品是使用椰子油製作，吃起來美味又安心，是會一直回購的商品，很多會員購物車裡都有一盒。不少網友也讚，「這個餅乾真的是萬年不敗的點心」、「很好吃，嘴饞吃也沒負擔」。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，賣場販售的「喜年來蔬菜薄餅」正在做促銷，原價一盒269元，現在折扣54元、特價只要215元，優惠至周日（25日）為止。

原PO表示，該款蔬菜餅乾很好吃，會默默一直回購，日前開始特價的時候就相當熱銷，晚上去賣場只剩下最後一層，看了一下周圍民眾的購物車，幾乎每位會員都有買。她說餅乾是使用椰子油製作，吃起來比較安心，在辦公室放幾包，嘴饞吃也不覺得有負擔。

貼文引發許多討論，吃過的網友也給出好評，「好吃，椰子油比較好」、「家人都喜歡，連小孩也愛吃」、「這個餅乾真的很耐吃」、「我也常買，吃來吃去還是覺得他們家的蔬菜餅最好吃」、「幾十年下來，蔬菜餅和北海鱈魚香絲這2個都屬於不敗的點心。」

也有會員表示，「去年特價買過，真的好吃，有濃郁蔥味，吃起來很香，但這款是五辛素，全素不能吃很可惜。」

