好市多耶誕節商品「特價破3折」 會員們撿便宜爆買：求代購

許多商店、賣場逢年佳節都會準備各種應景商品，希望可以吸引買氣，不過每當節日一過，應景商品往往變得過時。一位女子近日到美式賣場好市多消費，發現賣場販售的耶誕節商品大殺價，史迪奇醜丫頭擺飾狂殺28折只要600元，點唱機造型聖誕音樂擺飾則是24折197元，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多的耶誕節應景商品在節日後大特價，史迪奇醜丫頭擺飾原價2099元，現在只要600元，點唱機造型聖誕音樂擺飾原價799元，現在只要197元，兩款商品折扣都超過3折。

對此，許多網友紛紛回應，「我喜歡這種霸氣的特價，就像國外outlet特價的很乾脆清庫存」、「請問台南的還有嗎」、「可以當明年給女兒同學的耶誕禮物」、「買來明年交換禮物，一次買好20年」、「哪裡還有史迪奇？可以幫忙代購嗎」、「南部我可幫忙購」、「求代買史迪奇」、「台中北屯店有嗎」、「嘉義還有嗎」、「桃園音樂盒150，數量很多，近100個…」。

不少先前曾購入應景商品的會員，希望可以退貨重買退差價，「買貴的可以用暗黑技嗎？」、「可以舊換新了！還可退費，哈！」、「所以買799的可以退貨了」；不過也有人認為這些應景商品放家裡只是佔位置，「買回去也是佔路而已，浪費錢」、「買來到最後都是丟掉…」、「很不實用的小物」。

