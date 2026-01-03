好市多聖誕節商品「下殺破3折」！一票會員驚：原來成本那麼低

生活中心／張尚辰報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類繁多，逢不同節日也會推出相應折扣。近日，一名網友發現，聖誕節過後，不少節慶相關的公仔與玩具紛紛大幅降價，甚至有商品下殺不到3折，貼文曝光後引起網友熱烈討論。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，目前有兩款聖誕節相關擺飾正在特價中，其中「點唱機造型聖誕音樂擺飾」原價799元，現在只要197元，不到3折就能入手；另外，「史迪奇醜丫頭擺飾」原價2099元，如今特價600元，也讓不少人直呼相當划算。

貼文一出，隨即引來大批網友留言回應，「可以舊換新了，還能退費」、「買來當明年交換禮物剛剛好」、「買799的可以退貨了」、「桃園音樂盒只要150元，數量很多，快100個」、「我喜歡這種霸氣特價」、「這價格也太扯了」。

不過，也有部分網友質疑價格是否真實，直言「原來成本這麼低」、「這個價格是真的假的？」對此，內行人解釋，這類商品具有明顯的節慶時效性，節日結束後，賣場通常會以較低價格出清庫存，因此才會出現大幅折扣的情況。

