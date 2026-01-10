好市多英國頂級床包下殺2折 內行讚：睡過回不去

美式賣場好市多是許多民眾採買首選地點，一名女會員昨到中和店逛，發現有英國皇室御用品牌Wedgwood寢具的特賣活動，價格大約是百貨公司專櫃的2至5折，高檔的600織埃及棉材質萬元有找，讓她直呼挖到寶。貼文曝光引發討論，內行人大推，「這真的好睡，家裡買幾組輪流用，夏天、冬天都睡得很好。」

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，昨天在好市多中和店挖到寶，現場竟然有Wedgwood寢具的促銷活動，原PO說家裡一直都是用該品牌的床包，最喜歡600織埃及棉的材質，「好市多價格幾乎是百貨專櫃的2至5折，不用萬元。」

原PO提到，去年周年慶才在專櫃買了一組雙人加大的床包，這次在好市多還是忍不住買了2組；她說除了中和店外，桃園南崁店也販售，展期到20日，「推薦大家可以去現場摸摸看，真的很舒服，刺繡工藝、顏色也很漂亮，看得出質感，不是平面印花可以比的。」

貼文曝光引發討論，一票內行人也狂讚，「他們家床包真的很舒服，我也最喜歡600T埃及棉那組」、「這價位真的很便宜，之前在專櫃買都要破萬」、「真的很舒服，而且洗了也不會起毛球」、「睡過好的床包真的回不去」。

不過也有網友表示，前陣子在百貨公司特賣會有買，當時也是打3折，買完後又去專櫃逛了一下，結果櫃姐說專櫃的貨和特賣會的貨是不一樣的。

