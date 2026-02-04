好市多草莓大福回歸了！網友驚喜直呼：吃到嚇一跳

美式賣場好市多。（圖／翻攝自Google maps）





會員制美式賣場好市多經常推出新商品，吸引會員爭相購買，近日賣場上架一款草莓大福，有人買回家吃完驚喜直呼「吃到嚇一跳。」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，在桃園中壢好市多買了一盒草莓大福回家，結果吃完後超級驚訝，「不吃不知道，吃到嚇一跳」，原PO直呼，飽滿新鮮的草莓搭配紅豆泥，真的很好吃。

好市多草莓大福。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

許多網友紛紛留言表示，「真的好吃，比名古屋機場一顆200台幣的還大顆，有料」「台中都買不到」「好市多的便宜又好吃」「人多划算，小家庭買一兩顆吃吃就好」「今年的真的好吃也飽滿，草莓多汁，酸甜有味」「好吃，草莓大顆，不會很甜膩」「星期六去也有買，這已經是每年冬天去好市多必買的甜點了 」，也有內行人分享「吃不完的話不要放冷藏保存，用蛋黃酥包裝袋分裝，直接進冷凍，要吃的話，解凍約30分鐘後吃。」

不過有人吃完覺得不合口味，「是便宜，但我真心覺得不好吃」「12顆真的有點多」「好市多的太甜」，只能說好吃或不好吃，每個人標準不同。

