好市多草莓大福1顆33元 老饕搶買：比排隊名店還好吃

冬天草莓季各大名店都會推出「草莓大福」，單顆價位大約在50至90元不等，美式賣場好市多（Costco）日前也開賣日式草莓大福，立刻掀起搶購，一名女網友昨在社群分享，「好市多的超好吃」，算下來一顆只要33元；大票會員也讚翻，「真的很好吃，外面一顆賣8、90元還沒有好市多好吃的都該檢討。」

一名女網友昨（22日）在Threads發文驚呼，「好市多的草莓大福超好吃，每一顆都是十全十美的大福。」原PO貼出照片，每顆大福又大又飽滿，從咬開後的剖面圖可見草莓超大顆，紅豆內餡也有一定份量，令人食指大動。

好市多販售的日式草莓大福一盒共有12顆，售價399元，平均一顆33元，都是師傅現包現做，常常一上架就被掃空。

吃過的會員都給出好評，「真的好吃，外面一個賣8、90元還沒有好市多好吃的都該檢討」、「超好吃不會膩，而且內餡紅豆也不會很甜」、「好市多的中規中矩，但真的比外面很多排隊名店好吃，更符合我的胃口」、「CP值很可以，冰到隔天也好吃。」

有網友透露，好市多的大福常常被搶光，「好想買，但已經撲空兩次了」；也有會員表示，家裡人不多擔心吃不完，原PO則笑說，「我原本也怕份量太多，但真的會一顆接著一顆。」

