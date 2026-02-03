好市多蜂蜜怎麼挑？一票人首選「台灣在地這一款」：比較香

美式賣場好市多提供各種生活用品，滿足民眾日常需求。一位媽媽近日表示，好市多提供的蜂蜜品項相當多樣，台灣產的包括一般蜂蜜、龍眼蜜等，外國進口的也有澳洲蜂蜜、紐西蘭的麥蘆卡蜂蜜等，許多人紛紛指出，各國、不同花蜜的蜂蜜味道都不同，其中台灣龍眼蜜最受會員青睞。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「請問大家推薦哪款蜂蜜？小朋友會喜歡或適合的」，同時也分享好市多的蜂蜜品項，包括台灣產一般蜂蜜、龍眼蜜以及澳洲蜂蜜、紐西蘭的麥蘆卡蜂等。

對此，許多網友紛紛回應，「推薦台灣產蜂蜜，農會或農民市集就有，又純又香，還便宜」、「上禮拜買科克蘭蜂蜜，這禮拜準備拿回去退。非常不像蜂蜜的味道」、「澳洲的這瓶很純，價格又便宜」、「澳洲蜂蜜聽說是國際認證很純的蜂蜜～品級很高！會比國內的高，油管有介紹，這款是頂級，隱藏的極品蜂蜜」、「台灣蜂蜜是唯一，買進口的你會後悔只有甜沒味道」、「選麥蘆卡就對了」。

其中最多人推薦台灣龍眼蜜，「一定是龍眼蜜，比較香。追求產地選台灣，不追求選進口的！」、「純不純我不知道，但國外的花蜜採的花跟台灣不一樣，味道我們全家比較不愛，台灣龍眼蜜味道比較香」、「肯定龍眼，其他不要選…味道常喝蜂蜜的小朋友會不習慣」。

