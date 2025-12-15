好市多蝦盤「只有蝦尾沒有肉」他傻眼！內行人曝原因：正常現象

美式賣場好市多提供各種熟食，滿足民眾日常需求。一位男子近日在好市多買了一份超大熟蝦盤佐雞尾酒醬，一份494元，準備開吃時才發現，有的蝦子根本只剩「蝦尾」沒有肉，讓他怒轟品質下降了，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛質疑是不是有人吃掉了，不過內行人說明，蝦盤用的是好市多的冷凍蝦，裡面偶爾會有斷尾蝦，屬於正常現象。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多買了一份超大熟蝦盤佐雞尾酒醬，一份494元，開吃時卻發現有的蝦子只有蝦尾沒有蝦肉，讓他直呼太扯，「看到喜歡的食物品質下降，好憤怒！」

對此，許多網友紛紛回應，「應該是大量煮，撈進去盒子沒發現吧？但確實像有人吃過」、「那你要懷疑是不是有客人撬開偷吃過」、「上一個吃完發現也只有尾巴拿去退的」、「秤重賣，放整隻有點虧，只會拿蝦尾補重量」、「是上一個吃掉幾只蝦就拿去退的」、「這蝦斷尾的樣子，感覺不是自然斷裂的，像被吃過的…哭哭」。

有內行人則解釋，「冷凍蝦本來多少就會有吧。在製程中沒有發現的部分，包在冷凍包裡，因為他們是大量煮的，不可能全部看得到，除非你要花人工挑」、「之前吃就會這樣啦，我是覺得應該是好幾袋蝦子拆封入水煮，分裝時沒注意到吧！」、「買過它的冷凍帶尾蝦就會知道這是正常的，因為它就是整袋倒出來煮熟，裡面有斷尾的正常的」。

