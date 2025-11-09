好市多衛生紙特價！內行人精算「一包折1元」猛搖頭：沒意義
美式賣場好市多提供各種生活用品，滿足民眾日常需求。一位女子近日到好市多消費時，發現好市多自有品牌科克蘭三層抽取式衛生紙特價了，原先一組24包369元，現在折價24元為345元，每卡限購3組，貼文曝光後引發熱議，許多會員認為折扣吸引力不夠，紛紛直呼為此到賣場消費沒意義。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她到賣場採買時，看到不少人都在搬衛生紙，原來是科克蘭三層抽取式衛生紙限時優惠，原先一組24包369元，現在折價24元為345元，每卡限購3組，優惠時間到9日。
對此，許多網友紛紛回應，「才－24元，何必買回家佔空間，房子一坪那麼貴，拿來堆衛生紙不划算」、「一包少1元真的不知道有什麼意義」、「不就每包少1塊？需要搶？」、「買三串省不到100塊，吃飽太閒，開車去搶、回家加個油剛好抵消」、「每人3串不用搶，應該這個量大家都買得到」、「立馬扛回家，感謝告知」、「才差24元不用特地去搬啦」。
另外也有不少人對於衛生紙品質展開討論，「這個越來越難用越來越薄」、「這款比較會掉屑屑」、「這牌子品質真的變差了，屑屑多」、「拿來擦屁股還會卡毛」、「這個衛生紙越來越難用了，又薄、屑屑又多、然後又很貴」、「其實以三層來說算是品質最好、價格最甜，所以我還是會買啦…」、「新莊店也還有，看到不管折多少都會買一下，好用～」。
